Kas hea välimus tähendab tõesti ka paremat seksi? Või hoopis laisemat voodielu? Uuringud aitavad tõele jälile saada

USA sotsiaalpsühholoog Justin Lehmiller analüüsis teaduslikke uuringuid, et teada saada, kas kenadel inimestel on rohkem seksuaalpartnereid ning leidis kolm uuringut, mis jõudsid samale järeldusele: jah, nii see tõesti on. Väga hea välimusega inimesed magavad rohkemate inimestega, ja seda tõenäoliselt sellepärast, et neil on rohkem võimalusi, kui enamusel meist. Selle negatiivne pool nende partnerite jaoks on asjaolu, et ilusad inimesed võivad seksi võtta iseenesestmõistetavalt. Kui mees teab, et tema partneri selja taha ootab järjekorras veel kümme inimest, kes on valmis naise kohta võtma, huvitab meest palju vähem, kuidas ta praegune suhe toimib.