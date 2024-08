Kohutav ruumipuudus ja asjad vedelevad! Kuidas väikeses korteris ruumi nutikalt ära kasutada?

Korteris tegutsemiseks on vaja erinevaid elektroonikaseadmeid, nagu näiteks pesumasin, kuivati, pliit, teler ja palju muud. Tänapäeval on tehnika arendamisel palju mõeldud ka väiksemate eluasemete peale ning ruumi säästmiseks on võimalus soetada multifunktsionaalseid seadmeid. Nii hoiad kokku väärtuslikku ruumi ja saad nutiekraanil teha tööd ja nautida meelelahutust.

Väikese korteri puhul on oluline mängida visuaalide ja silmapetetega. Üks näpunäide, mis muudab korteri avaramaks on suurte peeglite ja kunstiteoste kasutamine. „Selleks, et ruumi suuremaks muuta, on eriti hea nipp asetada suur peegel nii, et aknast tulev valgus peegeldub ruumi tagasi. See teeb ruumi valgemaks ning muudab ruumi koos peegeldusega avaramaks,“ sõnas Miido.