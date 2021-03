Miks on keha jaoks oluline pärast treeningut taastuda?

Kõik peavad pärast treeningut taastuma



Korrapärase liikumise ja kehalise aktiivsuse kasulikkust tervisele on raske mitte tähele panna*. Üks kasulikest omadusest on südame tugevdamine ja selle töö tõhustamine, kuna liikumine stabiliseerib südame löögisagedust pikema perioodi jooksul. Treeningu ajal südame löögisagedus kasvab ja see aitab läbi organismi pumbata rohkem hapnikuga rikastatud verd, mis omakorda parandab aju verevarustust ning aitab ajul paremini toimida. Lisaks vabastab keha treeningu ajal endorfiine ehk õnnehormoone, mis soodustab positiivsemat ellusuhtumist.

Samas, kui keskendume treeningule, kipume unustama, et taastumine on eduka treeningrežiimi üks kõige olulisemaid aspekte, seda ka kõige tugevamate inimeste puhul. Tõde on see, et me kõik peame pärast sporti taastuma, sõltumata kehalise liikumise tüübist või intensiivsusest. Koosneme kõik samasugustest keharakkudest, seega nõuab professionaalse CrossFiti sportlase keha korralikku puhkust samamoodi nagu koduse joogaharrastaja või üle päeva jooksja keha.

Treeningu või muu kehalise liikumise ajal kasutavad meie lihased kütuseks glükogeenivarusid. Selle tulemusena on lihased osaliselt glükogeenist tühjad. Samuti lõhutakse ja kahjustatakse lihastes osa valkudest. Pärast treeningut püüab meie keha glükogeenivarusid ning lihasvalke taastada ja uuesti kasvatada.

Kehalise liikumise kasu ei avaldu ainult treeningu ajal, vaid ka siis, kui loote keskkonna paranemiseks ja taastumiseks. Taastumine on füüsiliselt vajalik, et lihased saaksid paraneda, end uuesti üles ehitada ja tugevneda. See on aeg, kui keha kohaneb kehalise liikumise koormusega ja avaldub treeningu tegelik toime. Selles protsessis lihased kohanevad, et järgmine kord kehalise koormusega paremini toime tulla.

Kuidas optimeerida lihaste taastumist?



Kehale pingutuste käigus võetu tagasi andmiseks soovitatakse järgida kindlaid samme, et taastumisprotsess oleks nutikas ja ka tegelikult kasulik.