Kodukontor ajab hulluks? Aeg on lõunapausiks- see lihtne harjutus aitab sul uue hooga jätkata

Lõdvestununa saab vastu võtta mistahes elusündmusi ja olukordi loomuliku avatuse ja kergusega. Kui elu tundub kergem ja rõõmsam, on ka valikuid rohkem.

Hingamisterapeut ja raamatu “Hinga ja ela” autor Monika Palm selgitab, et lõdvestumise all mõistame seda üldisemas tähenduses, mitte ainult endale puhkamise võimaldamises. Kui kehasse on kogunenud palju pingeid, ei pruugi alati toimuda väljapuhkamiseks vajalikku lõõgastumist.

Mitmed tervisehädad on seotud kehasse kogunenud pingetega. Hingamismaailmas kasutatakse tihti väljendit: „lõdvestunult minna läbi elu” või „lõdvestu, et elu vastu võtta.” Me võime ka igapäevaselt asju teha lõdvestunult ehk pingevabalt või tohutult pingutades ja rassides. Kumb tundub mõnusam?

Lõdvestunud seisundis on kõike lihtsam ja parem teha

See hingamisharjutus võib aidata lõdvestumist takistavaid pingeid vabastada. On olemas palju erinevaid hingamisharjutusi, mis aitavad lõdvestuda. Allpool olevat on lihtne õppida ja kerge teha. See harjutus aitab lõdvestuda ja vabastada stressi ning sobib suurepäraselt ka alles algajatele hingamishuvilistele.

Proovi seda kõhuhingamise baasharjutust, mil vajad lõdvestumist või soovid stressist vabaneda.

Harjutus

Tee seda hingamist 5–10 korda. Kui oled päris algaja, siis alusta viiest korrast ja hiljem suurenda hingamiskordade arvu kümneni.

1. Istu või lama mugavas asendis.

2. Aseta üks käsi rinnale ja teine nabapiirkonda.

3. Hinga nina kaudu sügavalt sisse nii, et sinu kõht tõstab ülespoole liikudes üles sinu kõhul oleva käe. Rind ei peaks liikuma, ainult kõht liigub.

4. Hinga välja läbi torujate huulte – nagu vilistaksid. Tunne, kuidas käsi sinu kõhul vajub alla koos kõhuga nii, et hingad kogu õhu välja.

5. Märka, kuidas sa tunned end peale harjutuse tegemist.