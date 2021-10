Näitleja ja nelja lapse ema Maarja Jakobson: ma enam ei karda ega muretse, milline ma välja näen

Maarjalt küsiti, kuidas ta nelja lapse kõrvalt karjääri teha jõuab, millistes rollides ta ennast tulevikus ette kujutab ning missugune oli tema piinlik esimene tutvumine iPhone’iga.

Esimene projekt pärast viimase lapse sündi

Põhiliselt kulub Maarja tähelepanu ja aeg lastele ning mahukaid projekte tal hooaja jooksul kavas ei ole. Sel kevadel aga võttis ta vastu esimese suurema rolli seriaalis “Süü”. “Mu kõige väiksem on kahene ja ma hea meelega olen ühe aasta temaga veel kodus. Kui rolli pakuti, siis arutasin perega, et võttepäevi on ligikaudu kümme (lõpuks saadi hakkama seitsmega) ja otsustasime, et see sobib. Mulle meeldib, et lugu on tõsine, hästi kirjutatud, tihe ja dramaturgia püsib väga hästi koos. Huvitav oli endal lugeda ja selle põhjal võtsin väljakutse vastu,” rääkis näitleja, kuidas otsus projektis kaasa lüüa sündis.

Maaarja sõnul mängib ta seriaalis “täiesti tavalist eesti naist”, kelle nimi on Liivia Kurm. “See on üks peresuhete lugu, kus kõikide tegelaste omavahelised suhted põimuvad ja sõlmuvad ning mina mängin ühte neist kesksetest tegelastest. Sarja tegevustikus toimub ajahüpe, kus kahe sündmuse vahel on 12 aastat. Stsenaarium keerleb ühe pere ümber, kus on pereisa, kasuema ning kaks poega ja Liivia on abielus ühega nendest poegadest,” kirjeldab Maarja sarja tegelaskujusid.

Ka vanad kalad kardavad

Maarja on sarnaste iseloomutahkudega tegelaskujusid varasemalt oma karjääris mänginud ning suuremat ettevalmistust seega ei vajanud. “Ma lugesin paar kuud enne võtteid stsenaariumit ning selle aja jooksul kogu aeg tiksub see mõte kuskil kuklas. Näitlejal on ikka nii, et ta teab ning paneb aegsasti juba vaimu valmis. Korra käisin ka kostüümiproovis ja siis sain enam-vähem aru, missugune tegelaskuju on — üsnagi lihtne, kaasaegne naine. Kuidagi eraldi ma ei tegelenud ettevalmistusega, sest oli nii tihe suvi — lastega toimetamised ja kõik muu,” kirjeldab ta aega enne võtteid.