Kõik, mida teada rasedusest: millal on õige aeg teha rasedustesti? Aga kui menstruatsioon ikka kestab?

Kui rasedustest näitab positiivset tulemust, siis see tähendab, et sa oled olnud rase umbes kaks nädalat. Just täpselt nii kaua võtab aega, et organism hakkaks tootma piisavalt rasedushormoone, et hommikul tehtud testile ilmuks kaks triipu.

Tunne, et sa võid olla rase, võib endast märku anda erinevalt. „Ära jäänud päevad, muutunud maitsemeel, rindade tundlikkus, väsimus, hommikune iiveldus — kõik need võivad viia mõttele, et sa võid olla rase. Sellisel juhul on mõistlik teha rasedustest, kuid veelgi parem oleks mõelda rasedusele juba varem. Paar kuud enne võiks alustada foolhappe võtmist, mis beebi närvisüsteemi arengu seisukohalt esimesel trimestril ülioluline,“ ütles ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Millal on õige aeg teha rasedustesti?

Õige aeg testi tegemiseks on kõige varem paar päeva pärast eeldatava menstruatsioon algust. Ära rutta rasedustesti tegema palju varem, sest sellisel juhul ei pruugi sinu test näidata õiget tulemust. Oota, kuni su päevad peaksid olema alanud ja tee test siis.

Rasedustestid on saadaval apteekides ja suuremates toidupoodides. Nende ostmiseks ei ole vaja arsti retsepti, saad testi endale lihtsalt koju osta. „Oluline on teada, et test näitab raseduse olemasolu ka siis, kui triip on hele ning parim aeg testi tegemiseks on varahommik kohe pärast ärkamist,“ ütleb Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Kas rasedustest on usaldusväärne?

Jah, rasedustest on kõige kiirem ja lihtsam vahend raseduse tuvastamiseks. Selle usaldusväärsus on 97 protsenti, kui testi tehakse õigesti. Siiski, mõnikord on võimalik, et keegi saab negatiivse tulemuse. Sageli on põhjuseks, et test tehakse liiga vara. Kui nii juhtub sinuga, kuid sa ikka tunned, et võid olla rase, tee lihtsalt uus test järgmisel nädalal.

Kas ma võin olla rase, aga menstruatsioon käib edasi?