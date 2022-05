Naissaar arvab, et millised on inimesed sinu ümber, selline oled ka sina ise. Suur osa liikumisharjumustest saab alguse aga kodust. Kui lapsevanem näitab õhinal lapsele, et vaata, mis sport see on ja viis minutit hiljem ütleb, et meil on ka selle spordiala treenerid linnas olemas, siis tekib ka lapsel alatihti hasart sisse. Meie ümber on pered, kellel on iga õhtu süda soe, sest laps on õnnelik. Kui laps on õnnelik, siis levib info kodudest kodudesse ja koolidest koolidesse kulutulena. Seda seost saab tuua iga teise spordialaga, see lihtsalt on nii!“ arvab ta.