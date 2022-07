Hingamisterapeut Monika Palm on oma raamatusse „Hinga ja ela!“ koondanud 60 lühikest teadliku hingamise harjutust koos tutvustusega. Harjutused on erinevad ja neist igaühel on oma eesmärk – need aitavad hingata elu tagasi oma tervisesse, eesmärkidesse, püüdlustesse, suhetesse, aga ka õnnelikku olemisse.