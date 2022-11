Värbamisspetsialisti kolm soovitust, mida võtta noorena enda enesearengu tööriistade hulka

Laura sõnab, et mida varem alustad enese harimist päriselt elulistel teemadel, seda kiiremini saavutad ka oma eesmärgid. „Paraku ei ole kooliharidus üles ehitatud selliselt, et me saaks sealt kõik vajalikud teadmised ja oskused näiteks finantsvabaduse saavutamiseks. Ettevõtluse, investeerimise, isegi igapäevase maksunduse kohta on vaja endal juurde õppida,“ lausub ta ja lisab, et mida varem sellega alustada, seda rohkem saad kasutada ära näiteks liitintressi võlusid. See tähendab, et sinu pikaaegsed investeeringud saavad kasvada kauem ja seega teenida suuremat kasumit. Teise poole pealt ei ole Laura sõnul aga mitte kunagi liiga hilja alustada, et muuta oma elu paremaks.