Starfish Academy koolitaja ja ettevõtja Laura Kassin tõdeb, et finantsvabadus on teema, mille kohta meile kodus ega koolis pole väga palju õpetatud. Kui selle kohta aga ise informatsiooni hakata otsima, võib kergesti segadusse sattuda. Paljudel juhtudel on just segadus ja ebakindlus see, mis hoiab meid edu saavutamisel tagasi.