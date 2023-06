Kohati isegi keerulisem kui kleidi või peokoha valik. Vaata, kuidas varalised suhted mõistlikult paika panna

Eestis abiellujatel tuleb vastavalt perekonnaseadusele teha valik kolme varasuhte vahel: ühisvara, varalahusus või vara juurdekasvu arveldus. Kõige sagedasem valik on ühisvara, kuna see määratakse ka neile, kes abiellumisel selleks eraldi valikut ei tee. Sellisel juhul on kõik abielu sõlmimisest kuni lahutamiseni omandatud vara, v.a päranduse ja kinkelepinguga saadud varad, abikaasade ühisvara ja jagatakse abikaasade vahel võrdselt pooleks.

„Perekonna ja ühise kodu loomine ning abiellumine on inimestele nii omane, et sageli ei mõelda uue ja ilusa alguses sellele, millised juriidilised tagajärjed võivad sellega kaasneda,“ lisas Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe, kelle sõnul puututakse juriidika ja õigusnormidega esmakordselt kokku alles siis, kui tekivad probleemid ja on vaja aru saada, millised on kellegi õigused, kohustused ja vastutused.

„Oluline on siinjuures julgus varalistest eelistustest oma kaaslasega enne abielu rääkida,“ rõhutas Uibomäe. „Muidugi soovime kõik abielludes, et see kestaks igavesti, kuid see ei tähenda, et me ei võiks ennatlikult oma kaaslasega kõik võimalikud stsenaariumid läbi arutada ja oma pere ootamatuteks olukordadeks kindlustada.“

Kõige suuremad segadused ühisvaraga tekivad Uibomäe sõnul olukordades, kus otsustatakse lahku kolida, kuid abielu ametlikult ei lahutata. Lahku kolimine aga varaühisust ei lõpeta ning aastaid eraldi elades võib vara jagamine lõpuks väga keeruliseks ja kulukaks kujuneda. „Kui abikaasadel on näiteks ühine eluasemelaen ja nad ei ela enam koos ning vaid üks abikaasa tagastab pangale laenu, siis loetakse, et ta teeb seda endiselt ühisvara arvelt,“ tõi Uibomäe näite ebaõiglasest olukorrast, mis võib tekkida, kui asju omavahel läbi ei arutata.

Ühisvara ja varalahususe kõrval on ka kolmas, vähetuntum valik – vara juurdekasvu tasaarveldus