Salapärane lingam-massaaž. Epp Kärsin kirjeldab detailselt, kuidas oma kätega meheaule pööraseid naudinguid pakkuda

„See liigutus meenutab lapsepõlvest tuntud nõgest, ainult et sa teed seda peenise peal. See on üks populaarsemaid, mida naised teevad ja mis meestele väga meeldib. Järgmisena on see, kui me tõmbame eesnaha alla ja paneme pöidla sinna hästi õrnalt ja hellalt. Siis on see, kui me toetame peopesa mehe lingamile, liigud peopesaga alla ja teed väikese mütsi sellest. Või kui võtad lingamil kidakoha... ja väga õrnalt puudutad. Neid poose on mustmiljon. Sa saad teha, mida fantaasia toob. Sa liigud üles ja liigud alla. Sa saad terve ringi peale teha. Mees naudib siiralt neid puudutusi, avatud südamega.“