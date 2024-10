Kuigi tänapäeva maailmas on lahutused ja konfliktid peredes üha sagedasemad, ei saa nende mõju lastele sageli piisavalt tähelepanu. Seligman toob välja, et lahutanud perede lapsed on reeglina rohkem masendunud kui peredes, kus vanemad on koos. Lahutuse kogemine võib suurendada lapse depressiooniriski, mõjutada tema käitumist koolis ning vähendada elurõõmu ja enesehinnangut.