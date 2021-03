Pidev istumine on tervisele kahjulik, aga mida teha, kui pead 8 tundi päevas arvuti taga olema?

Ideaalis soovitab Mai-Liis liigutada juba iga 30 minuti möödudes. Väga popid on ka liikumise mõõdikud ja ka neid võiks jälgida nii, et tuleks 10000 sammu päevas täis. Sirutamine ja venitamine aitavad vereringele hoogu anda ja seda probleemideta liikumises hoida, vähendades nii teisi terviseprobleeme. Laua juures saab nii oma jalgu tööpinna alla sirutada kui ka pöida painutada, et verevool hästi liiguks. Pauside ajal võiks teha õla-, puusa- ja põlveringe.

Uuringud näitavad, et jooga praktiseerimine parandab liikuvust ja vähendab valu. Lisaks on iga asend ka harjutuseks meelele, et tuua inimene tagasi hetke. Jooga on tervendav juba sellepärast, et ühendab keha ja meele ehk keha ei saa mitte midagi teha kui meel on hõivatud. Jooga annab vahendid valu ja ebamugavuse kõigi aspektidega tegelemiseks. Valu on meeldetuletus, et on vaja leida tasakaal. Jooga aitab keha tugevdada, sirutada ja lõdvestada.