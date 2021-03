1. Kaela sügamine

Kui sinu vestluspartner sügab kaela, tähendab see enamasti seda, et ta on millegi suhtes ebakindel või ta pole oma jutu tõesuses täiesti kindel. Sellist sorti liigutus võib aga tähendada ka seda, et ta flirdib sinuga! Igal juhul pööra sellele hoolikalt tähelepanu ja püüa mitte valesti tõlgendada. Kui teise inimese õlad tõusevad kõrvadeligi nii, et ta justkui sooviks oma kaela peita, tähendab see seda, et ta ei nõustu sinu öelduga või ta lihtsalt ei avalda sulle kogu tõde.