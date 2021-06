"Noogutan abitult mehele tervituseks. Sõnad on kurgus kinni."

Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

5. See mees

„Emme, see mees on ukse taga,” teatab Kirsika.

„Jajah,” noogutan silmi arvutist tõstmata. Lubasin sellele kliendile eile õhtul viimase versiooni tööst ära saata, aga kogu koristamine ja korraldamine võttis nii palju aega ja energiat, et töötamise asemel vajusin voodisse. Seejärel magasin nii hästi, nagu ammu pole maganud. Kõige selle kokkuvõtteks ootabki klient, et nüüd ja kohe tema murega tegeleksin.

Panin paar päeva tagasi kohaliku piirkonna Facebooki-gruppi kuulutuse, et otsin inimest erinevate remonditööde tegemiseks. Eks ta ilmselt selle kuulutuse peale tuli.

„Ta on ikka veel seal,” tuletab tütar meelde, et ma tegelikult ei reageerinud tema esimesele teatele mitte kuidagi.

„Vabandust! Kohe tulen,” lükkan arvuti kaane kinni ja seekord tõesti lahkun toast, millest varsti saab korralik kabinet. Praegu on siin ikka veel põrandatel hunnikus vanu raamatuid ning kastides ja kottides riideid. Ilmselt on ema ja isa maja koristades need hunnikud siia tekitanud, kuid pole kas tahtnud või raatsinud kõike ära visata. Seega seisab mul lähipäevadel hoopis see töö ees.

Laveerin koos tütrega hunnikute vahelt läbi.

„Kas sa ütlesid talle, kus me elame?” küsib Kirsika.

„Kellele?” olen segaduses.

„Emme, ma ju ütlesin sulle – ukse taga on see mees. Kuidas ta teadis, et me siin elame?” seletab tütar rahulikult, nagu oleksin mina laps, kellele peab täiesti loogilisi asju mitu korda üle rääkima.