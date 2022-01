"Nii ma olin neli aastat suhtes, mis tõi küll suured tunded, kuid tekitas tohutu tühimiku. Süüdistasin palju ennast, et ma olen nõrk ja ei suuda teda muuta kuni vajasin ise ravi ja psühholoogi sõnu: "Sa ei saa aidata kedagi, kes end ise aidata ei soovi". See lause pani minu maailma uuesti keerlema. See oli tõesti nii. Me keegi ei saa kedagi muuta ega kedagi aidata, kui see keegi pole oma elus jõudnud sinna kohta, et ta sooviks abi vastu võtta..."