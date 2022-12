Meie kõigi suus on mikroobide ühiselamu - mis see täpselt on ja kuidas sellest kõige tõhusamalt vabaneda?

„Biokile tekkimine on loomulik protsess, mis toimub igal pool. Biokile on limakilega ümbritsetud mikroobide „ühiselamu“. See tekib tahketele pindadele niiskes keskkonnas, nii ka suus hammaste ja keele pindadele. Näiteks looduses tekib tiigis kivide pinnale biokile või kui jätta veega täidetud vaas seisma, siis tekib liimjas mass vaasi seinale. Biokile ei ole alati kahjulik, kuid hammastele tekivad mikroobidekolooniad, mis toodavad happeid või põhjustavad igemepõletiku. Mikroobid on biokile koosluses hästi kaitstud ka näiteks antibiootikumide eest. Seetõttu ei saa sellest ainult suuveega loputades jagu. Suus saab kattu ehk biokilet tõhusalt eemaldada hambaid korralikult harjates, kuid hambahari ei pääse hambavahedesse. Seal tuleb appi võtta hambaniit või hambavaheharjakesed, et kõik hambapinnad saaksid puhtaks,“ selgitab dr. Rahuoja.

Dr. Rahuoja rõhutab, et soovitatav on hambaniiti kasutada õhtuti enne hammaste pesu, sest puhastele hambapindadele mõjuvad hambapasta kasulikud omadused paremini. Lisaks ei tasu unustada, et niiditada tuleb kõiki vahesid. „Isegi, kui hammaste vahel pole midagi tunda, tuleb need siiski kas hambaniidi, -vaheharjakese või muu enda jaoks sobiva abivahendiga üle käia. Sealjuures tasub ka tähele panna, et kui pärast ühe vahe puhastamist jääb niit justkui puhtaks, on soovitatav iga hambavahe kohta võtta uus niidijupp. Niiti tasub kogu aeg kerida edasi oma sõrmede peal, et iga järgmine hambavahe saaks puhastatud puhta niidijupiga,“ selgitab dr. Rahuoja.