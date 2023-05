Ei ole nii must-valge, nagu võiks arvata. Need on põhjused, mis tekitavad meestes soovi üle aisa lüüa

Mees võib olla õnnelik oma naisega ja armastada teda, ent sellest hoolimata murda talle truudust. Ta tahab endale tõestada, et ta on piisavalt mees, et saada endale ka teisi naisi ja et ta on võimeline ka neid teisi rahuldama. Ta tahab tunda, et ta meeldib naistele ja ta võib endale saada ka teisi, peale oma naise.