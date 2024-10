KUST SA, LILLEKE, SIIA SAID?│ Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd-Lakhiani: meie lahkusime Vene turult juba enne 2014. aastat

Kristina, kelle isapoolsed juured ulatuvad 400 aasta tagusesse aega Hiiumaal, on pea poole oma elust veetnud võõrsil. 90ndate Eestis oma esimesi professionaalseid samme avalikus sektoris tehes tundus talle, et kõik on võimalik. Siit aga laia maailma minnes selgus, et kodus omandatud kõrgharidus ja taasiseseisvumise vaimustus mujal uksi ei ava. Nii oli vaja end nullist luua ja enese arengu teel (just nimelt lahku kirjutatult) ka kompromisse teha. „Üks minu suurimaid õppetunde elus on olnud mõistmine, millal on targem oma nõudmistes järele anda, ka moraalsetes,“ kirjeldab Kristina kohanemist eluga välismaal ning dilemmasid, millega on olnud tarvis silmitsi seista, et võimalikuks osutuks edasiliikumine. „Ma ei ole seda tajunud autentsuse kaduna, vaid hoopis tarkusena. Oluline on mõista, mille jaoks ma kohandusi teen.“