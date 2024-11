Ma olen kohutavalt tüdinenud meestest, kes solvuvad, kui ma küsin neilt suhtluse alguses nende pikkust. „Ah mis seal vahet on, mis teema naistel on selle pikkusega...“Pigem nagu mis teema sinul sellega on, et sa seda varjad? Kas sa tõesti usud, et kui sa oled minust kõvasti lühem ja sa muudkui venitad kokkusaamisega, ajad mesijuttu ja „võlud“ mind ära ja kui me lõpuks kohtume, on mul nii roosad prillid ees, et ma ei pane meie pikkusevahet tähelegi? Vale puha! Ükskõik, mis mesijuttu sa ajad, kui sa oled minust lühem, siis me ei sobi. Ei ole mõtet kellegi aega raisata.