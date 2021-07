Täiesti hullutavalt unustamatu öö nimel! Kuus lauset, mida iga mees kuulda ihkab

“Puuduta mind sealt …” Nii teab su mees, et ta on õigel teel.

Räpane kõnepruuk Ära muretse, see ei tähenda, et peaksid seadma ritta kõik vulgaarsused, mis pähe tulevad. Aga kui mõni neist üle su huulte lipsab, siis ei suuda kallim sinust käsi eemale hoida.

“Nägin unes, kuidas me …”

Kui sul on alati olnud fantaasia, siis räägi sellest partnerile unenäo võtmes. See ei pea olema midagi hullumeelset — su mehe jaoks on seksikas see, kui sa räägid sellest, mis sind erutab.