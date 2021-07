"Kas selleks oligi vaja kaheksa aastaga iseseisvus saavutada, et nüüd surnutega võistelda?"

Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

14. Võistlus surnutega

Kui kindel sa oma elus pead olema, et üks imeline puude, põõsaste ja lillede kooslusega peenar valmis teha?

Jalutame Kirsikaga mööda rahulikke linnatänavaid. Ilm on ilus ja linnud laulavad – imelised kevadhääled, mida suures linnas nii tihti ei kuule. Minu jaoks tuleb kõik tuttav ette. Olen neilsamul tänavatel neid korduvalt kuulnud, kui klassiõdedest sõbrannadega siin kooli ajal jalutasime. Kirsikal on aga palju avastamisrõõmu.

Indrek tuli hommikul majja jälle sellise surnumatja näoga, et tundsin, et turvalisem on sealt jalga lasta. Mõnda aega püüdsin küll ka köögis tööd teha, kuid Indreku poolt kostuvad asjade kukkumise helid ja muu kolistamine ei saanud sajakümnendal korral enam juhuslik olla. Tundsin, et niimoodi ma tööd teha ei saa, kuid kõigi töömeeste ja Kirsika ees ei kavatsenud ma ka Indrekuga maid jagama hakata. Olgu nii vihane, kui tahab. Mul oli ka kõik need aastad raske ja tema ei otsinud mind üles.

Nii otsustasingi hoopis Kirsikaga jalutama tulla. Tüdruk oleks küll hea meelega ehitusplatsile tegutsema jäänud, kuid täna kartsin juba tema pärast ka. Indreku olekut arvestades oli reaalne, et kui oleksin lapse sinna jätnud, siis õhtuks oleks mees ta pantvangiks võtnud ja nõudnud minu käest … mida? Tegelikult polnud tal ju minu käest midagi nõuda. Kogu see teema hakkaski sellest, et ta ei tahtnud minu käest nii palju, kui minu pakkuda oli. Vist.