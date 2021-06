"Minu vanemad ja õde arutavad mu lapse käitumist ning otsustavad minu eest, mida mul on vaja teada ja mida mitte!"

„Nüüd on olukord muutunud.” Chloe hääl omandab külma varjundi. „Maddy tunnistas üles, et ta tungis Bessiele kallale. Sa ei saa ju nõuda, et Brianna selle eest karistada saaks.”

Saadan oma vanematele vihase pilgu. „Maddy on ka teie lapse­laps, aga ma ei kuule, et teie kumbki teda kaitseksite. Te teate, et ta pole võimeline midagi nii kohutavat tegema.”

Ema ja Chloe vaatavad teineteisele otsa ja Chloe köhatab.

„Chloe …” lausub isa hoiatavalt.

„Ei, paps! Tal on vaja teada. Tema arvab, et see laps on ingel. On aeg, et ta kuuleb tõtt.” Chloe vaatab mulle otsa. Ta suu moodustab julma kriipsu. „Sul on ehk üllatav teada, et Maddy varastas eelmisel nädalal ema rahakotist raha.”

Ahmin õhku. „Mida?”

„Juliet, tema käitumine on juba mitu nädalat teistsugune. Sa oled kindlasti seda ka ise märganud.”

„Mis mõttes teistsugune?”

„Lihtsalt tema üldine käitumine. Küsisin sinult korra või paar, kas temaga on kõik okei, aga sina ei pööranud sellele tähele­panu, väitsid, et küllap ta on väsinud.”