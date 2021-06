"Praegu jääb üle vaid kahetseda, et olin nii uhke ja minevikus kinni, et mehe abipakkumist vastu ei võtnud."

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Lendlen tolmulapiga mööda kööki ringi ja paitan kõik kapiääred puhtaks. Kõrvaklappides vahetub üks tempokas lugu teisega. Laulan kõvasti kaasa. Kirsika on teisel korrusel oma toas, nii et teda see ei sega. Pealegi on tütar harjunud, et mõnikord vajan koristamise ja muusika ühisteraapiat.

Seejärel tantsisklen elutuppa ja jätkan koristustööd. Tantsimata saaksin tolmu kiiremini pühitud, aga see poleks üldse nii lõbus. Tean, et kui siin ehitus pihta hakkab, on kõik taas must, kuid selleni läheb ilmselt veel aega, sest ehitajat pole ikka õnnestunud leida. Keegi pole pakkumist teinud. Peale … Indreku. Aga temast ma ei mõtle.