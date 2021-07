"Vanemad arvasid, et jäin beebiootele ühest kursavennast, kellega hooletud olime, aga..."

Igast otsast veider on juba see, et Indrek on iga päev ise siin koos meestega tööd teinud. Firmat alustades tegi ta küll ise kogu aeg samamoodi ehitustööd, kuid ettevõtte kasvades jäi talle ikka rohkem kontoritöö ja ehitasid selleks palgatud töötajad. Indreku firmat palgates polnud ma igatahes arvestanud, et meest kogu päeva siin näen.

Aastaid tagasi sekretärina samas firmas töötades teadsin, et vähemalt tol ajal oli ta väga edukas ja kohalikul turul tunnustatud tegija. Indrek polnud kunagi püüdnud firmat väga suureks ajada, kuid andis tööd päris paljudele kohalikele meestele ja õpetas pidevalt välja ka uusi. Meestega oli ta õiglane ja maksis neile hästi, sellepärast teda austatigi. Ja sellepärast mina … Ei, sellele ma praegu ei mõtle! Vähemalt püüan mitte, aga … Päeval on lihtne, siis sagivad Indreku firma töömehed edasi-tagasi. Mõni on mulle tuttav, enamik aga täitsa võõrad. Pärast nende lahkumist on mees aga igal õhtul minu juurde kööki tulnud ja rääkinud, mis päeva jooksul tehtud sai, millised on järgmise päeva plaanid, millised materjalid on olemas, mida on veel vaja juurde osta.

Viimane nädal on olnud tõsine närvide mäng. Kahtlen juba kõiges, mida olen kunagi teadnud või uskunud. „Nii, ülemise korruse vannitoaga oleme lõpetanud,” teatab Indrek igaõhtust ülevaadet andes. Vannitoas purunenud toru tekitatud kose tõttu rikutud vannituba, põrandad ja trepp ei jätnud võimalust ja ma võtsin sealsamas vastu Indreku pakkumise, et tema ehitusfirma võiks teha töid, mida on vaja.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Esimesel päeval ei osanud ma oma käsi, jalgu ja pilku kuhugi peita. Iga järgmise kohtumisega muutus see lihtsamaks, aga ikkagi on see ehituskoosolek kõige piinlikum osa mu päevast. Ja kõige oodatum.

Vist.

Miks? Arvasin, et olin temast juba üle saanud. Isegi Kirsikale otsa vaadates oskasin näha tüdruku silmis ennast, mitte … Kuigi tütre silmadel pole minu omadega mingit sarnasust.

Vanaema oli ainus, kes selle otse välja ütles. Aastaid tagasi, kui ta Kirsika esimesel sünnipäeval käis, jäime vanaemaga ühel hetkel kahekesi pisikese tüdruku mängimist jälgima.

„Oh, lapseke,” ohkas vanaema tookord ning vaatas vaheldumisi mind ja Kirsikat. „Sa ei saa iga kord ära joosta, kui keegi sulle haiget teeb.” Jäin talle segaduses pilgul otsa vaatama. Vanaema jätkas: „Ta käis sind otsimas. Korduvalt!”

Need sõnad olid mulle tõsine ehmatus. Olin kõigile rääkinud, et tulin linna tagasi, et uuesti kooli minna, ja elu väikelinnas ei pakkunud enam midagi. Vanemad arvasid, et jäin beebiootele ühest kursavennast, kellega hooletud olime, aga kellega meil minu sõnade järgi rohkem midagi ühist ei olnud. Loomulikult polnud nad selle vahejuhtumi üle õnnelikud, aga kuna läksin ülikooli kaugõppesse ja tegelesin samal ajal juba vähehaaval oma tarkvarafirma alustamisega, siis ei tulnudki sellest teab mis suurt sõda, et otsustasin beebi üksinda saada. Kõik oli juba üsna rahulik, kuni tuli vanaema oma märkamisega.

Mina olin arvanud, et Indrek ei teinud mu lahkumisest väljagi. Mõtlesin enda jaoks selgeks, et miks ta oleks pidanudki. Tema sõnad ja käitumine olid ju need, mis mind eemale peletasid. Miks ta oleks pidanud ümber mõtlema?

Mina lihtsalt ei rääkinud talle … Kirsikast.

Pärast keeruliselt lõppenud jõulupidu järgmisel päeval bussi astudes blokeerisin Indreku nii telefonis kui kõikjal sotsiaalmeedias. Ta teadis, et pidin jõuluks vanemate juurde minema, nii et esialgu polnudki tal põhjust mind taga otsida. Ta ei osanud lihtsalt arvata, et nädala algul jõuab tema postkasti minu töölepingu lõpetamise avaldus.