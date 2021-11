Jüri Ratas: meie perekonna selgroog on minu abikaasa Karin

„Olen nõus, et suhe on kahepoolne, aga meie perekonnas annab tugevust abikaasa Karin, püüan teha nii palju, kui suudan, kellegi pole meist ööpäevas rohkem kui 24 tundi,“ rääkis Jüri Ratas. „Põhiküsimus on selles, et tuleksime töökoormast vabana koju ja lülitaksime ennast ümber, see on tugev ja võimas omadus, jätta esikuukse taha kõik, mis oli tööl. Mina ei saa öelda, et ma seda 100% suudaks, sageli tulevad töökõned ju ka siis, kui tööaeg on läbi. Kõik sõltub sellest, kui tugev pere ühtehoidjana on. Pere heas mõttes on kael või selgroog, täna suudab abikaasa täita seda rolli tunduvalt paremini.“

Oma hommikuid kirjeldades räägib Jüri Ratas, et nende peres on tekkinud hommikuste tervituste asemel uued laused, mille on perekonda toonud kõige noorem laps: tema ei ütle mitte „tere hommikust“, vaid et päike paistab akna taga, on aeg tõusta! „Üle pika aja saan taas last viia lasteaeda ning see on väga vahva: loeme kokku kõik kraanad ja laevad, mis autoaknast paistavad. Saan öelda, et minu hommikud on õnnelikud!“ kõneles Jüri Ratas.

Ta sõnas, et on vaja vähe asju, mis on olulised ja kallid, kuid seda mitte rahaliselt — õnneks on vaja tervist, õnneks on vaja neid, kellega oled lähedaselt koos, on vaja kooshoidmist. „Ei ole võimalk vahet teha, kas olulisem on pereõnn või individuaalne õnn. Kui pereliikmetel läheb hästi, siis on ka pereõnn olemas, siis see on kesktee või mõlema sümbioos.“

Jüri Ratas meenutab, et lapsepõlve õnnetundest on talle helgelt meelde jäänud sõidud maale. „Minu lapsepõlv oli palju seotud merereisidega Eesti laidudele, siiani vaatan, et kui tegemist on laiu või väikesaarega, läheb see väga korda. Minu elus oli ka periood, kui sai isaga koos sõita pikalt maale, tema roolis ja mina kõrval või vastupidi, need vestlused, mida pidasime, olid väga sisukad, need tegid mind õnnelikuks.“