Terapeut Ingrid Joya Tsirel: teekond hallist pardipojast julgeks valgeks luigeks

Foto: Janne Jüsmä

Enesearenguterapeut Ingrid Joya Tsirel sõnab, et tema elu kõige suuremad kasvamised on tulnud läbi kriiside. Ta nendib, et see võib kõlada nagu klišee, aga nii see on. Tema elu on olnud teekond iseendani läbi julguse õppetundide, suurte muutuste ja uute alguste. Tänu raskustest õpitud elujulgusele on kasvanud hallist pardipojast uhke valge luik, kes nüüd teisigi oma tiibadel kannab.