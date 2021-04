Õnnelikuma elu poole! Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat annab lihtsa nipi, mille abil oma õnnetaset iga päevaga tõsta

Ta sõnab, et me teeme valiku tihtipeale alateadlikult, põhinedes oma minevikukogemustele ja lapsepõlvevaludele, kaitse- või ellujäämismehhanismidele.

Reageerimisele kulub vaid sekund, kuid oluline on, kuidas me reageerime

Dalí Getter Karat rõhutab, et tähtis on aru saada, kui oled seni teinud valikuid automaatselt, sellele tähelepanu panemata ja reageeringut juhtimata. See hetk võib olla vaid millisekund pikk, ent on olemas.

Seejärel tasub end jälgida, milliseid hinnanguid, reaktsioone, silte või arvustusi annad. “Näiteks mees ütles midagi, laps tegi midagi, ka tööolukorrad, liiklus, olukorrad poes ja kuidas sa neile reageerid, kas positiivse või negatiivse külje pealt,” toob ta näiteid. “Kui piimaklaas läheb ümber, on see vaid millisekundi küsimus, kus hõiskad: “Juhuu, sellist asja pole ammu juhtunud!” või saad pahaseks. Või kui jääd bussist maha, on see valikukoht, kas ütled, et see on nõme või mõtled, et sul on nüüd 15 minutit vaba aega, kuni uus buss tuleb.”

Õnn on otsus ja valik

Siis hakkad looma seoseid, mis juhtub väljaspool ja mis sinu sees. Dalí Getter Karat soovitab hakata end jälgima ning märkama ristmikukohti, kus saad valida, kuhu suunas sa lähed. “Õnn on otsus ja valik. Õnn ei käi nii, et ühe korra valid ja peaksid kogu aeg õnnelik olema. Nagu ka meie päevad koosnevad väikestest hetkedest, koosneb ka meie õnn väikestest hetkedest. Need väiksed hetked ongi need, kus oled valinud teadlikult positiivse poole. Mida rohkem suudad seda proportsiooni oma päevavalikutes positiivsuse või neutraalsuse poole viia, seda rõõmsam ja mõnusam päev tuleb,” selgitab ta.

Mida rohkem on meie päevas rõõmu, seda õnnelikumana ennast tunneme. Päevad saavad nädalateks, nädalad kuudeks, kuud aastateks ning nii saabki õnnelikkust püsivalt tõsta.

Nipid, kuidas enda reaktsioone märgata:

· Jälgi end päeva jooksul

· Hoia tähelepanu teadlikult sellel, et valiksid positiivse poole

· Märka, kui lähed reageeringusse, olgu see positiivne või negatiivne

· Kui see kohe välja ei tule, harjuta edasi! Oled seda automaatselt väga pikka aega teinud ja on loogiline, et see vajab teadlikku harjutamist.