Üllatav? Kahe kolmandiku pikaajaliste suhete saladuseks on nimelt see faktor

Ühest uuringust selgus, et 66% pikaajalistest suhetest algasid sõprusega. Keskmiselt kestis platooniline sõbraks olemise faas kaks aastat, enne kui kohtamas hakati käima. Uurides kahekümnendates eluaastates paaride suhteid, jõudis ekspert osalistega rääkides järeldusele, et paljud, kes hetkel on õnnelikus suhtes, olid algselt sõbrad. Pooled osalejatest ütlesid, et neile meeldis, kui sõbrad neid kellelegi tutvustasid, kuid enamik neist ei eeldanud, et hakkavad oma praeguse partneriga kohtamas käima.