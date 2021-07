"Ta tõmbab mind endale lähemale ja suudleb juustele."

Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

19. Ringiga edasi

Indrek tõmbab mind diivanil mõnusamalt enda kaissu. Kirsika magab ülakorrusel. Tal on homme jälle koolipäev. Tüdruku klassijuhataja on maailma kõige sõbralikum ja hoolivam inimene, nii et laps läheb iga päev kooli suurima heameelega ja õppimine edeneb hästi.

Vaatan imetleval pilgul mehe poole, kes valib telekast filmi, mida koos vaatama hakata. Kui laseksin endal mõelda, siis teaksin, et oleme ringiga tagasi samas kohas, kus talle Kirsikast rääkisin. Kardan seda mõtet endale ligi lasta. Kõik meie ümber on küll uus, sest aasta aega tagasi toimunud tulekahju hävitas kõik. Mingi osa tasus kindlustus. Suure osa maja renoveerimise ja uue sisustuse ostmiseks tuli aga palju tööd teha.

Indrek tunnistas oma süüd tulekahjus ning me otsustasime, et tasume ühiselt selle maja ülesehitamise eest. Nii saimegi endale tegelikult koos kodu ehitada ja tunneme ennast siin mõlemad koduselt.

„Indrek?” ütlen.

„Mhh?” küsib mees pilku telekalt tõstmata.

„Kas on nii, et kui oled ringiga tagasi, siis ei pea tegelikult kõik samamoodi minema, nagu eelmisel korral?”

Mees vaatab mind naeratades ja vaikib hetke.

„Kas sa mõtled tulekahjule?” küsib ta ettevaatlikult.

„Mitte ainult. Mõnikord mulle tundub, et jõuan oma elus ringiga tagasi, aga ma pole suutnud otsustada, kas see on hea või halb.”