Petmise uus trend? "Nii rumalat ringitõmbajat pole olemas, kellel tulevad teated otse telefoni!"

Kogenumad viivad panotamise portaalide kontodest suhtluse e-maili peale ja ringiluusimisega vahelejäämine on veelgi väiksem. Telefonidest ei leia midagi, võib-olla eriti algajad seovad panokontod telefoniga. Telefonide luuramine on täiesti sisutühi tegevus, küll aga on liikvel spetsiaalset tarkvara, mis laseb oma kaaslase GPSi liikumist jälgida, ilma et midagi kahtlast märgata oleks. Eriti huvitav, kui minnakse komandeeringusse ja telefoni asukoht liigub öösiti ringi, kehvemad pole ebaloogilised asukohad sõbranna juurde maale sõitmise nädalavahetusel. Osavamad suudavad leida mitme telefoni ja isegi numbrite lähestikku paiknemise.