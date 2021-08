Sul on raskusi iseenda usaldamisega? See on suurepärane harjutus, mis aitab sul endaga rahu teha

Harjutus on neile, kellele hingamispraktikad ja meditatsioonid ei ole enam võõrad.

1. Leia endale mugav, vaikne, privaatne koht, kus saaksid segamatult olla. Istu või lama nii, et saad olla lõdvestunud. Hinga sisse ja sule silmad. Hinga välja ja jätka loomulikku hingamist.

2. Hinga loomulikult mõned korrad nina kaudu sisse ja suu kaudu välja.

3. Järgmise sissehingamisega tunneta, kuidas hingamine on nagu kohalolekusse sisenemine. Tee veel mõned sisse- ja väljahingamised ning ava end läbi loomuliku hingamise oma teadlikkusele. Las hingamine olla selline nagu sa teed seda iga päev.

4. Tunne, et sel momendil ei ole midagi muud teha, kui hingata ja olla kohal. Kui sa seda tunned, oled jõudnud enda keskmesse.

5. Lõdvestu ja aseta mõlemad käed südamele. Jätka tavapärast rahulikku hingamist. Taju, mida sa tunned füüsiliselt, mentaalselt ja emotsionaalselt. See on sinu baasseisund.

6. Nüüd too oma meelde see situatsioon, milles vajad juhatust. Sa võid lihtsalt mõelda selle situatsiooni peale või kasutada visualiseerimist. Kujuta endale ette erinevaid samme, mida võiksid selles olukorras teha. Samal ajal jätka loomulikku hingamist.

7. Kui sa tood need erinevad võimalused oma meelde, siis märka, millise tagasiside saad oma kehalt — millised mõtted, kujutlused, emotsioonid ja aistingud sinu kehas tekivad. Samal ajal jätka loomulikku hingamist.

8. Kui mõtled situatsiooni peale ja ei tunne midagi või tunne on ebameeldiv, siis on see indikaator, mis annab märku, et ei tohi seda teha ning pead laskma sel valikul minna.

9. Sinu keha vastab sulle „jah″, kui see tundub õige ja keha vastab meeldiva aistinguga. See tähendab, et see otsus on hea.

10. Võta natuke aega selle tundega olemiseks, et saada enda jaoks kinnitust, et see on õige valik.

11. Kui oled harjutuse lõpetanud, tule teadlikult tagasi oma hingamise juurde. Sulge taotlusega praktika, olles tänulik iseendale, et võtsid endale selle aja.

12. Lõpetuseks tee paar sügavamat sisse- ja väljahingamist ning ava silmad, et minna tagasi päevaste toimetuste juurde.