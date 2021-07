Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

9. Piknik

Mitte kunagi enam!

Tahaksin otsustada, et ma ei peaks enam mitte kunagi Indrekut nägema, temast kuulma, temaga kohtuma, temast … No mitte-mitte-mitte midagi!

Kui tahan, et keegi minu üle kohut mõistaks, võin mõnes Facebooki emmede grupis öelda, et lasksin lapsel beebina kõhuli magada, sest siis tulid krooksud paremini välja ja ma sain tänu sellele ka ise veidi rohkem magada või et imetasin teda ainult pool aastat. Seejärel võin lasta ennast sealsetel ideaalsetest emadest kohtumõistjatel virtuaalselt laiaks litsuda. Inimestel, kes minust midagi ei tea ja kellel ei tule pähegi küsida, miks ma tegelikult sellised valikud tegin, või mõelda, et äkki nii oli ka õige.

Miks mul on vaja, et mind lammutab inimene, kes tegelikult ju teadis mind? Vähemalt kunagi. Igatahes oli tal võimalik toimuva kohta küsida. Olin ju ta kõrval. Mitu tundi.

Tammun närviliselt mööda kööki edasi-tagasi. Ime, et sinna piknikule järgnenud päevade jooksul auku ei tekkinud, sest rahu ma igatahes ei saanud. Esmaspäeva hommik on käes ning varsti peaksid Indrek ja ta töömehed saabuma, aga ma ei ole selleks valmis. Ilmselt ei saa ka mitte kunagi.

Tahaksin talle öelda, et kadugu sinna, kust tuli. Sinna, kus mind pole. Aga üks pilk lahtilõhutud põrandale ja mõte tilkuvale katusele tuletab meelde, et mul on teda vaja. Vähemalt seda tööd, mida nad meestega teevad.