"Aga kui sa siin lapsega muudkui kodus oled, siis kes selle kõik lõpuks kinni maksab?"

Eda käis pidevalt vanaema juures. Naisel on teada-tuntud küla kella maine, nii et temale räägitu jõudis kindlasti mitme järgmise tänuväärse kuulajani. Samal ajal oli aga Eda kindlasti sooja südamega ja tahtis head. Aga no … välja tuli, nagu tuli. „Tore, et sa nüüd ikka kohale jõudsid,” naeratan jätkuvalt ja püüan viisakas olla. Samal ajal olen ootel, milline ülekuulamine sealt nüüd tuleb ja milliseid sõnumeid olen valmis Eda kaudu poolele linnale edasi saatma.

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

„Jah, kodus ma olen,” noogutan. Tore, et selgeks sai, et kodune töökoht tähendab nüüd seda, et minu juurde võib igal ajal sisse hüpata, sest ma niikuinii midagi asjalikku ei tee. Järelikult hakkavad meil tulevikus tihedad sotsiaalsed kohtumised olema. Nii, nagu Eda käis vanaemal tihti külas. Kuigi vanaemale meeldis, et vahetevahel oli kellegagi rääkida, oli isegi tema jaoks Edaga kohtumisi liiga palju. Edale ei võinud aga ka ära öelda, sest üldtuntud küla kellana oli ta inimene, kellega ei tahetud tülli minna. Ei tea, mida ta pärast sinu kohta rääkida võis, ikkagi väike koht. Oeh, järelikult võin varsti rahulikult firma kinni panna, sest tegelen päevast päeva sotsiaalsete kohtumistega. „Oh sa heldeke, milline töö on siin ikka ära on tehtud,” lööb Eda vaimustunult käsi kokku ja liigub elutoa poole. Tahtsin talle küll köögis teed või kohvi pakkuda, aga nüüd peaaegu et hüppan köögist välja, et vähemalt töömehi Eda jutuvada eest kaitsta. Pole vaja, et tema pärast ka ehitusmeestest ilma jääksin.

„Tark … mis asi?” „Tarkvara,” kordan. „Arvutid. Me tegeleme …” „Oh, tead, ära mulle vanainimesele selgita. Niikuinii ma aru ei saa. Indrek aga ütles, et sa oled kodus, nii et ma ikka tulin läbi.”

„Ma töötan kodus,” vastan lühidalt. Pikem selgitamine võiks mind närviliseks muuta ja võiksin äkki kuidagi nende vananenud eelarvamuste peale nähvata. Nii püüan võimalikult vähe rääkida. „Jajah,” noogutab naine paljuteadvalt. „Ma ikka Indrekut näen tihti poes. Tema käest siis uurin, kuidas sul ka läheb. Ta siis mõne korra on maininud, et sa ikka kogu aeg siin.” „Mul on tarkvaraarendusega tegelev firma ja ma tõesti töötan kodus. Praegugi töötasin,” püüan veel kord selgitada, kuigi tunnen, et naeratus näol hakkab juba grimassiks hanguma.

„Tere, Eda! Hakkab juba vaikselt looma jah,” naeratab Indrek vanaprouale otsa vaadates ja mind jätkuvalt ignoreerides. Ignoreerin ta ignoreerimist ja jälgin, kuidas Eda vaimustunult toas ringi vaatab.

„Oijah, annad sellele vanale majale ikka täitsa uue hingamise. Seisis teine siin täitsa tükk aega nukralt. Ega su vanaemagi ju ammu juba enam mingit remonti ei teinud. Tore, et otsustasid maja päästa.” Eda patsutab mulle õrnalt käsivarrele.

„Ma ei tahtnud, jah, mõeldagi, et see maja võõraste kätte läheb. Võimalust oli ja nii tulimegi tütrega siia,” naeratan jätkuvalt. Ei ole vaja, et Indrek nüüd ka veel mõistaks, kui ebamugavalt ma ennast siin nendega kahega tunnen, teised ehitusmehed ka edasi-tagasi mööda saalimas.

„Maja päästsid küll. Nii tubli, aga noh … kahju siis, et tütrekesega nii …” jääb Eda sõnu otsima.

„Mis mõttes nii?” ei saa ma aru, kuid kõhtu kerkib tunne, et midagi head siit tulla ei saa.

Eda kummardub vandeseltslaslikult mulle lähemale, kuid Indrek on paari sammu kaugusel, nii et pole kahtlustki, et mees kuuleb iga sõna.

„No sedasi … ilma meheta nüüd siin oled. Majale annad küll uue elu, aga no oleks siis ikka mees ka. Majas ju üksinda nii raske,” vangutab naine pead.

Neelatan. Vaatan vilksamisi Indreku poole. Mees teeskleb, nagu keskenduks mingi liistu mõõtmisele, samal ajal aga muigab. Eda seda ilmselt ei näe, kuid Indrek vaatab murdosa sekundiks ka minu poole, nii et ta teab, et jäi mulle muigamisega vahele.

„Mehega, kellele sa loota ei saa, on veelgi raskem. Ega siis majas ainult koos mehega ei pea elama,” püüan päästa, mida veel päästa annab. Indrek tõmbab ennast kuidagi liiga sirgeks ja astub meist paar sammu kaugemale. Mees mõõdab seina üht- ja teistpidi. Minul on aga kahtlane tunne, et tegelikult ta lihtsalt mängib praegu ehitajat ega vaja mitte mingeid mõõte. Hea, et tal mõõdulint selle teesklemise käigus vähemalt õigetpidi käes on.