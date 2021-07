"Riietumise ajal hakkab kõik minus keerlema ja surisema. Miks ta siin on? Keset ööd?"

Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

12. Ainult üks kord veel

Võin endale õlale patsutada — taas üks päev õhtusse elatud! Mitte et mul tavaliselt seda kommet oleks, aga viimaste päevade sündmusi arvestades hindan päeva üleelamist juba saavutusena.

Õues on üsna hämar. Panen aurava teetassi aknalauale ja istun köögilaua taha. Avan arvuti. Tavalised inimesed lähevad praegu magama, aga nagu Eda päeval väga õigesti märkis, siis mina olen ilma meheta lapsega naine, kes püüab maja renoveerida. Järelikult kui päev on suures osas (soovimatult?) sotsiaalselt mööda saadetud, tuleb töötunnid öösel tasa teha.

Avan postkasti ja vaatan arvutiekraanil kirju. Mõtted aga liiguvad tagasi päevastele sündmustele. Nüüd on kaks võimalust — kas Eda mõistis, et ma olen nii lootusetu, et minuga pole midagi peale hakata, või arvab ta hoopis, et vajan nii palju päästmist, et kolib varsti poolenisti sisse. Toredad poleks kumbki. Esimese puhul räägiks ta oma hinnangust ilmselt linnas ka kõigile, kes vähegi kuulata soovivad. Teise puhul … oeh, miks ma ennast siin ennast enne ööd hirmutan.

Võpatan akna tagant kostuva vaikse koputuse peale. Suudan kiljatust tagasi hoida, kuid kargan aknast eemale. Juba hakkab pihta ja Eda on saatnud mu kallale väikelinna isehakanud karistussalga, kes teeb mulle selgeks, et üksik lapsega naine, kes on päev otsa kodus, ei saa ilma meheta majas elada.