"Kõik need aastad olen selle öö pärast pidanud rohkem pingutama ja nüüd on ta siin, et mind kritiseerida."

„Sa tõesti ei mõistnud, mis sa tegid?” küsin ettevaatlikult. „Mina tegin?” kaldub mees ülakehaga äkiliselt minu poole, hääletoon järsk ja ähvardav. Tõmbun vaistlikult tagasi. Indrek adub vist, kuidas ta äkiline reaktsioon mulle mõjub, ja toetub tagasi verandaposti vastu. „Meie vahel oli midagi juba pikemat aega. Siis veetsime koos mõnusa öö. Sina olid see, kes pärast seda sõnagi lausumata lihtsalt ära jooksis ja kadus.” Mees hingab taas sügavalt sisse ja välja ning on hetke vait. Ta puurib pilguga veranda põrandat. Ilmselt mõtleb, milliseid materjale selle parandamiseks vaja on. Või … äkki mõtleb hoopis, et ei taha enam minu heaks töötada, sest … ma kadusin ära.

Mehe hääl on veidi küsiv, kuid rohkem süüdistav ja haavunud, murdumise piiril. Mul on valus teda sellisena kuulda. Mäletan seda olekut. Indrek tundub siiralt õnnetu. Osa minust tahaks tema juurde joosta ja teda kallistada. Ülejäänu aga tahaks Indrekule välja karjuda kõik süüdistused, mis aastate jooksul minus on keerelnud. Võitlen nende poolustega endas. Indrek hingab sügavalt sisse ja seejärel pikalt välja. Tahaksin, et ta kogu mu valu mõistaks, kuid mehe kurba olekut vaadates taipan, et ta vist ei saanudki tõesti aru.

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Kõik need aastad olen ma oodanud, et suudaksin talle andestada, nüüd aga mõistan, et polegi, kellele andestada, sest teine pool ei taipa, et midagi üldse juhtunud oleks. See jätab kogu valu ja vaeva juhtunu pärast ainult mulle, sest teist poolt, kellega kakelda, vaielda, võidelda — ei ole. Pole kunagi olnud.

Nüüd on minu kord sügavalt hingata, enne kui ütlen midagi, mida pärast kahetseksin. Olen seda vestlust kogu selle aja oodanud. Samal ajal olen kogu aeg seda vestlust kartnud. Siin me aga nüüd oleme ja püüame kõiges selgust saada. „Sa siis tõesti ei mäleta?” rõhutan iga sõna, et vältida karjumist ja tigetsemist. Kirsika magab teisel korrusel oma toas. Naabermajade inimesed loodetavasti magavad samuti, samas pole see kunagi garanteeritud. Mäletan, et selles väikelinnas ei toimu just palju, nii et mõnigi naaber võib hilisõhtuse meelelahutuse nimel kusagil oma aias kükitada ja iga meie sõna pealt kuulata. Nagu kodumaine tasuta seebiseriaal.

„Kas sa tahtsid näha, kas hakkan kõiki su sõpru läbi helistama ja mööda uksetaguseid roomama, et sind leida?” Indreku hääles on valu asemel taas solvumine ja öeldu kõlab nähvamisena. „Ei, seda sa poleks küll pidanud tegema, sest mida teised ometigi arvanud oleks,” nähvan vastu veidi tigedamalt, kui kavatsesin, aga raske on ennast tagasi hoida. Kõik need aastad olen selle öö pärast pidanud rohkem pingutama ja nüüd on ta siin, et mind kritiseerida. Milleks mul seda vaja on? „Mis mõttes, mida teised arvanud oleks? Mis see siia puutub?” kõlab Indrek nüüd veidi rahulikumana.

„Ma polnud ju kunagi päris kadunud,” ütlen vaikselt. Indrek pöörab pilgu minu poole. Selles on veelgi rohkem valu kui mõni hetk tagasi. „Ma otsisin igal viisil, usu mind. Su telefon ei vastanud enam. Mul oli vaid su e-posti aadress, mida firmas kasutasime. Kuna sa ka töölt lahkusid, siis ilmselgelt sa seda enam ei kasutanud. Facebookist olid sa kadunud. Proovisin igalt poolt otsida, kuid sind lihtsalt polnud.” „Ju sa ei proovinud piisavalt,” kordan oma eelmist mõtet ja vaatan üle Indreku õla kuhugi kaugusse. Kuigi siinses väikelinnas tähendab kaugus ilmselt naabrite maja. Hmm, huvitav, kas üle tee olev maja on alati sellist sinist tooni olnud? Või on nad seda hiljuti värvinud? Ilmselgelt pole ma eriline ehitusekspert. Eriti nii hämaras.

Indrek lükkab ennast postist eemale ja astub sammu minu poole.

„Julia, kui on midagi, mida sa pole mulle rääkinud, siis palun tee seda nüüd. Jah, ma tõesti ei mõistnud kõik need aastad, mis sind põgenema pani.”

Kuigi meie vahel on rohkem kui meeter maad, on mees minu jaoks liiga lähedal. Tunnen, kuidas mu hingamine muutub kiiremaks ja ma hakkan paanikasse minema. Raske teadmine, et mu viimaste aastate valikud ja vaevad on ja jäävad ainult minu kanda, vajub laviinina mu peale.

„Minu jaoks oli see ärakasutamine,” pahvatan järsult välja. Ehmatus ja arusaamatus mehe näos näitavad, et öeldu jõudis kohale.

„Aga ma arvasin, et sa ise ka …” on Indrek segaduses.

„Jah, ma olin ise kõigega nõus,” ruttan selgitama, kuna Indrek ei saa ilmselgelt ikka veel aru, mida ma mõtlen. „See, et sinu arvates oleks tulnud kõike edasi varjata, tegi sellest ärakasutamise. Kui palju kordi me rääkisime sinu legendaarsetest naistehordidest? Sa naersid iga kord selle jutu peale ja ütlesid, et kedagi ei ole. Su töökaaslased aga lõõpisid kogu aeg erinevate naiste üle, kes olid julgenud sinuga midagi … teha. Ja nii, kui ma lõpuks sinuga kaasa tulin … vaid üheks ööks … oli sinu esimene reaktsioon, et peame kõike teiste eest varjama.” Hingan oma emotsionaalse monoloogi järel pahinal sisse. „Jah, selline öö tundus ärakasutamisena.”

Mees neelatab. Ta näol väljenduvad mõne sekundiga kõik ilmsed üllatusest segaduseni. Indrek vaarub taas sammukese tagasi ja toetub uuesti terrassiäärele. Krudisev-surisev tunne ronib mööda mu hingetoru ülespoole.