"Tunnen, kuidas meest läbistab värin ja ta urahtab vaikselt mu kõrva ääres."

„Sul on siis keegi ...?” uurib ta ettevaatlikult. Mehe haare lõdveneb veidi. „Ei, ei … mitte selles mõttes,” kiirustan selgitama ja pigistan mehe kätt vist liiga kõvasti. Saan aru, et venitamine teeb asja vaid segasemaks ja ma võin kerida ennast lõpuks sasipuntrasse, mida ka ise enam lahendada ei oska. Mitte et ma praegu oskaks … aga … noh, veel hullemasse. „Kirsika … tema oli minuga kaasas. Kirsika … on su tütar.”

Emotsioone mehe näol on keeruline kirjeldada. Ta kulm läheb kortsu, kohe seejärel lasub üle ta näo imestus, siis veel mingi sädelev rõõmuvarjund. Tunnete virvarr jääb pidama tigedal.

„Sa varjasid minu eest kõik need aastad, et mul on tütar? Et me saime lapse?” on ta hääl ootamatult väga vali.